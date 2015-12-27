10 حركات طلابية تعقد مؤتمرا صحفيا غدا لرفض إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر

تعقد 10 حركات طلابية بالجامعات، مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين، للإعلان عن موقفهم فيما يخص إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر ، وذلك بمقر الجماعة الوطنية لحقوق الانسان، حيث يشارك بالمؤتمر طلاب "التيار الشعبى، ومصر القوية، وحزب الدستور، والاشتراكيون الثوريون، وحركة مقاومة، وحزب العيش والحرية، 6 ابريل، وطلاب 6 ابريل الجبهة، وطلاب صوت الميدان، وطلاب حزب المصرى الديقمراطى الاجتماعى".

وقالت الحركات الطلابية، فى بيان لها،:"تابعنا قرار وزارة التعليم العالى بإلغاء نتيجة انتخابات اتحاد طلاب مصر والحجة هذه المرة كانت "قبول أحد الطعون والتأكد من وجود خطأ إجرائى فى انتخابات جامعة الزقازيق ترتب عليه بطلان انتخابات اتحاد طلاب مصر"، مؤكدة أن هذا الخطأ الإجرائى وافقت عليه اللجنة العليا للانتخابات من البداية وأدخلته بكامل إرداتها إلى العملية الانتخابية.

وأكدت الحركات، أن اللائحة الطلابية لا تعتبر ما حدث فى انتخابات الزقازيق خطأ من الأساس، قائلة: "الدكتور السيد العربى المستشار القانونى للجنة العليا للإشراف على الانتخابات، صرح بأن الوزارة لم تدعوه لفحص الطعون من الأساس".

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