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58%من القراء يتوقعون تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات

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58%من القراء يتوقعون تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات 58%من القراء يتوقعون تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات، توقع غالبية القراء تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات.

وتوقع 58% من القراء تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات، بينما استبعد 40% من القراء تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.


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