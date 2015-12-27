58%من القراء يتوقعون تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات، توقع غالبية القراء تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- ماذا يطلب المواطن من المحافظين الجدد؟.. أحمد نبيل: القضاء على الباعة الجائلين وحل مشكلة المواصلات.. مسعد المصرى: راعوا ربنا فى الغلابة وخافوا من غضبهم.. حسين إبراهيم: لابد من القضاء على جشع التجار
وتوقع 58% من القراء تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات، بينما استبعد 40% من القراء تلبية حركة المحافظين الجديدة متطلبات أبناء المحافظات، فى الوقت الذى أعرب فيه 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
>- ماذا يطلب المواطن من المحافظين الجدد؟.. أحمد نبيل: القضاء على الباعة الجائلين وحل مشكلة المواصلات.. مسعد المصرى: راعوا ربنا فى الغلابة وخافوا من غضبهم.. حسين إبراهيم: لابد من القضاء على جشع التجار