وزيرا الخارجية والرى يشاركان اليوم بالاجتماع السداسى لسد النهضة بالخرطوم

تشهد العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى، لدول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبى، وسط إصرار من الأطراف المتفاوضة على التوصل لنتائج إيجابية تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث فى التنمية المستدامة، دون الإضرار بالمقدرات المائية لدولة على حساب أخرى.

يستمر الاجتماع على مدى يومين، بهدف استكمال مناقشة الملفات العالقة بين الدول الثلاث، والتى كانت قد بدأت فى الاجتماع السداسى السابق منذ أسبوعين بالخرطوم، وإعطاء دفع سياسى وفنى لمسار تنفيذ اتفاق الرؤساء الموقع بالخرطوم فى 23 من شهر مارس الماضى.

وزيرا الخارجية والرى يصلان الخرطوم للمشاركة بالاجتماع السداسى لسد النهضة

>