انقطاع المياه عن التجمع الخامس والرحاب 21 ساعة اليوم لتعديل مسارات الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن مناطق التجمع الخامس وبعض مناطق التجمع الثالث، وجزء من مدينة الرحاب، لمدة 21 ساعة اعتبار من الساعة العاشرة صباح اليوم الأحد وحتى الساعة السابعة من صباح الاثنين، نظراً لأعمال التطوير بتقاطع شارع الميثاق، ومدخل التجمع الأول مع الطريق الدائرى، مما يتطلب ضرورة تعديل مسارات خطوط المياه الرئيسية المغذية لمدينة القاهرة الجديدة.

وأهابت الشركة فى بيان لها، أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مضيفة أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شركات المياه على مستوى الجمهورية، تقوم بأعمال الصيانة والإحلال والتجديد المختلفة، بالمحطات والشبكات فى فترة الشتاء، ولذا نُضطر إلى قطع المياه عن بعض المناطق التى تجرى بها هذه الأعمال، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان عن قطع المياه قبل التنفيذ، حتى يأخد المواطنون احتياطاتهم، موضحاً أنه يتم توفير المياه اللازمة لهم حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة.

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