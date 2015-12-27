تعرف على أضرار تناول الشاى والقهوة بعد الأكل أهمها فقر الدم واضطراب الهضم

الكثير من العادات الخاطئة التى يمارسها البعض بعد تناول الطعام، تؤثر بالسلب على عملية الهضم والاستفادة من عناصر الطعام، كذلك تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة العامة.

الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، أكدت أن معظم العادات التى تلى تناول الطعام مباشرة، تؤثر بالسلب على فرص الاستفادة منه، فى تعزيز مناعة الجسم والنمو والبناء، ولكن من أخطر هذه العادات هو شرب الشاى والقهوة بمجرد الانتهاء من تناول الوجبة، بل يفضل البعض عدم إكمال وجبته الغذائية فى سبيل الحصول على كوب من القهوة على سبيل المثال.

وحذرت الدكتورة صفاء عمر من هذه العادة الضارة للصحة، فالقهوة والشاى بشكل عام، يحتويان على نسبة عالية من الكافيين، ويجب تناولها بشروط معينة، أهمها أن يمر على تناول الوجبة ما لا يقل عن ساعتين كاملتين، كذلك يفضل إضافة اللبن إليهما، كما يجب الحد من إضافة السكر إليهما أيضًا.

وعددت أخصائية علاج السمنة والنحافة مجموعة من مخاطر شرب الشاى والقهوة بعد تناول الوجبات مباشرة، ومنها:

-يقللان من فرص الجسم فى الاستفادة من العناصر الغذائية التى تملأ الطعام.

>- ضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن فى الجسم بشكل عام.

>-اضطراب عملية الهضم تمامًا واضطراب أحماض المعدة وأنزيماتها وتعطيل وظائفها.

>- اضطراب عملية الإخراج، فقد يسبب شرب الشاى السادة إمساكا شديدا نتيجة اضطراب الهضم.

>-الإصابة بالأنيميا وفقر الدم نتيجة ضعف امتصاص الحديد إذا ما تناول الشخص الشاى والقهوة مباشرة.

>- ذبول الوجه والضعف العام واصفرار الأسنان، وبعض الأجسام تعانى نحافة نتيجة شرب الشاى السادة.