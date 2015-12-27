إخلاء طائرة في نيويورك بعد أنباء عن تسرب دخان

خلى رجال الإطفاء طائرة ركاب تابعة لاحدى شركات الطيران الأمريكية من المسافرين وأفراد الطاقم بينما كانت تستعد للإقلاع من مطار لاجارديا في نيويورك بعد أنباء عن احتمال حدوث تسرب للدخان.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية عن المتحدثة باسم هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي شيريل ألبيز قولها إن رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى الطائرة استجابة لنداء من الطيار لم يلاحظوا أي أثر للدخان ، وأضافت ” الجميع بخير ، لا توجد إصابات ولا حوادث أخرى” ، وتابعت أن الطائرة التي كانت متجهة إلى مطار “لوديرديل هوليوود” الدولي وعلى متنها 228 راكبا وطاقم من 7 أفراد ، لم تغادر البوابة التي كان من المقرر إقلاعها منها .

وقال المتحدث باسم شركة الطيران ستيفان شولر في بيان ، إن أنباء أفادت بوجود شرر في وحدة الطاقة الاحتياطية للطائرة التي تزود الطائرة بالكهرباء وهي على الأرض ، وأضاف أن الوحدة رصدت المشكلة آليا وانطفأت ، وأن طاقم الصيانة كان يجري الفحص الأمني قبل إقلاع الطائرة.