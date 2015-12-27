شاب يتهم طبيب مسالك بالتسبب فى وفاة شقيقه بالمراغة سوهاج

اتهم شاب حاصل على بكالوريوس تجارة يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج طبيب مسالك بولية يمتلك عيادة بناحية مركز المراغة بالتسبب فى وفاة شقيقه، وذلك لعدم تجهيز العيادة الخاصة به لإجراء العمليات الجراحية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بتقدم أحد المواطنين بشكوى ضد طبيب يتهمه فيه بالتسبب فى وفاة شقيقه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقاده الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، بتقدم محمود . ع ع " 47 سنة حاصل على بكالوريوس ‏تجارة - ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج يتضرر فيه من الدكتور ع . م مدرس المسالك البولية بطب سوهاج ومالك عيادة ‏خاصة ببندر المراغة، لقيامه بعدم تجهيز العيادة المشار إليها لإجراء العمليات الجراحية، مما تسبب فى وفاة ‏شقيقه شحاتة " 54 سنة - ويقيم بناحية بنى هلال - دائرة المركز، واتهمه بالإهمال، وجارى استدعاء المشكو فى حقه، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5630 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.