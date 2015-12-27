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اليوم.. نظر محاكمة موظفة بشركة توصيل خدمات على الإنترنت لاتهامها بالنصب

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اليوم.. نظر محاكمة موظفة بشركة توصيل خدمات على الإنترنت لاتهامها بالنصب اليوم.. نظر محاكمة موظفة بشركة توصيل خدمات على الإنترنت لاتهامها بالنصب
تنظر دائرة جنح المعادى، اليوم الأحد، محاكمة موظفة بإحدى شركات توصيل الخدمات على شبكات الإنترنت، والمتهمة بالنصب على 5 من المواطنين بمبلغ 200 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما قام "شريف" صاحب إحدى شركات توصيل الخدمات للمساكن عن طريق شبكات الإنترنت، بتسليم زوجته "منة.ا"، إلى ديوان عام قسم شرطة المعادى، لاتهامها بالنصب على عملاء الشركة التى وصل عددهم 5 مواطنين، مستغلة منصبها بذات الشركة.

وأوضح مقدم البلاغ أن زوجته المتهمة، اصطنعت معه خلافات لكى تترك المسكن عقب اتمام عملية نصبها على المواطنين، التى بلغت 200 ألف جنيه، حيث تردد عليه العملاء لمطالبته بسداد هذه المبالغ المالية، والذى أكد لهم جميعا أنه لا يعلم شيئا عن ذلك، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبمواجهة ، المتهمة بما هو منسوب إليها أمام محمد حسبو وكيل نيابة المعادى، أنكرت تماما ارتكابها للواقعة، موضحة أن سبب تركها شقتها خلافات متكررة مع زوجها، فقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة القضية.

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مصر 365