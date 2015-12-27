نائب بسوهاج: أول استجواب سأقدمه بالبرلمان لرئيس الوزارء حول سد النهضة

قال أحمد وائل المشنب النائب البرلمانى عن دائرة مركز أخميم بسوهاج إن أول استجواب سوف أقدمه فى مجلس النواب سيكون لرئيس الوزارء شريف إسماعيل حول مشروع سد النهضة، مطالبا بمناقشة هذا المشروع خاصة بعدما قامت إثيوبيا ببناء 70% من السد حتى الآن.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص، أنه سيقدم أيضا استجوابا لوزير الصحة حول الوحدات الصحية بمحافظة سوهاج، قائلا "إما تشتغل بشكل كويس وإما يغلقها"، وأنه سيتم استغلال هذه الوحدات حال إغلاقها فى إقامة دار للمسنين أو دور للرعاية أو محو الأمية.