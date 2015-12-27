مقتل 18 من الميليشيات الحوثية فى محافظة مأرب اليمنية

أعلنت مصادر المقاومة الشعبية "المؤيدة للشرعية" فى محافظة مأرب شرقى اليمن عن مقتل 18 من ميليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى المعارك إلى دارت خلال الساعات الماضية، وسط تقدم لعناصر المقاومة المدعومة بقوات الجيش الوطنى فى جبهة صرواح غربى مأرب وتحرير مناطق منها.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش والمقاومة تقدمت فى منطقة المشجح وحررت عددا من التباب بالمنطقة واستولت على ومعدات وذخيرة من الميليشيات بعد فرار عناصرها.

وأوضح مركز سبأ الإعلامى التابع للمقاومة أن الميليشيات قصفت الأحياء السكنية فى مأرب بحوالى 20 قذيفة صاروخ ومدفعية طوال أمس سقط منها صاروخ على القصر الجمهورى غرب المدينة، وأسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين فيما استهدفت قذائف أخرى حى الروضه السكنى وأطراف المنطقة العسكرية بهدف تخفيف الضغط على عناصرهم من قبل الجيش و المقاومة، ولم يشر إلى سقوط ضحايا بين المدنيين.

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