أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انتبهوا.. العادة السرية سلوك شائع عند الأطفال يبدأ من عمر سنة ونص

Google+ Print
انتبهوا.. العادة السرية سلوك شائع عند الأطفال يبدأ من عمر سنة ونص انتبهوا.. العادة السرية سلوك شائع عند الأطفال يبدأ من عمر سنة ونص
عكس ما يعتقده الآباء والأمهات تعتبر العادة السرية سلوكًا شائعًا ليس عند المراهقين فقط ولكن عند الأطفال، ويظن البعض أنها سلوك طبيعى، ويصاب الأهل بالصدمة عند رؤية أطفالهم يمارسون العادة السرية.

وتعرفنا الدكتورة "نبيلة السعدى" أخصائية التواصل الاجتماعية والمتخصص فى سلوكيات الأطفال، أسباب ممارسة الأطفال للعادة السرية، وتقول: "يمارس الأطفال العادة السرية من عمر سنة ونصف ولا يعرف الطفل هنا معنى الخطأ والصواب أو الحلال والحرام ويمارسها بصورة قليلة ثم تتصاعد معه عند عمر 3 أو 5 سنوات، ويمارسها الطفل لأنها تشعره بالسعادة بالإضافة إلى أنها تقلل من توتره وغالبًا ما يمارسها الطفل عند الشعور بالضيق والملل، وفى كثير من الأحيان يعتاد عليها الطفل كجزء من الفضول الطبيعى تجاه أعضاء جسمه.

وتضيف: "يفضل أن يتعامل الأب مع طفله فى هذه الحالة بحكمة، ولا يفضل إجبار الطفل على ترك هذه العادة عن طريق العقاب الشديد لأنه سيصاب بداء العند ويقوم بها فى الخفاء، ويتم اللجوء إلى المساعدة الطبية فى بعض الأحوال النادرة مثل تأثير العادة السرية على سلوكه وتفاعله اجتماعيًا، لو فشل الأب فى كل الطرق السلمية ليتوقف الطفل عن ممارسة هذه العادة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365