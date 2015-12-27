انتبهوا.. العادة السرية سلوك شائع عند الأطفال يبدأ من عمر سنة ونص

عكس ما يعتقده الآباء والأمهات تعتبر العادة السرية سلوكًا شائعًا ليس عند المراهقين فقط ولكن عند الأطفال، ويظن البعض أنها سلوك طبيعى، ويصاب الأهل بالصدمة عند رؤية أطفالهم يمارسون العادة السرية.

وتعرفنا الدكتورة "نبيلة السعدى" أخصائية التواصل الاجتماعية والمتخصص فى سلوكيات الأطفال، أسباب ممارسة الأطفال للعادة السرية، وتقول: "يمارس الأطفال العادة السرية من عمر سنة ونصف ولا يعرف الطفل هنا معنى الخطأ والصواب أو الحلال والحرام ويمارسها بصورة قليلة ثم تتصاعد معه عند عمر 3 أو 5 سنوات، ويمارسها الطفل لأنها تشعره بالسعادة بالإضافة إلى أنها تقلل من توتره وغالبًا ما يمارسها الطفل عند الشعور بالضيق والملل، وفى كثير من الأحيان يعتاد عليها الطفل كجزء من الفضول الطبيعى تجاه أعضاء جسمه.

وتضيف: "يفضل أن يتعامل الأب مع طفله فى هذه الحالة بحكمة، ولا يفضل إجبار الطفل على ترك هذه العادة عن طريق العقاب الشديد لأنه سيصاب بداء العند ويقوم بها فى الخفاء، ويتم اللجوء إلى المساعدة الطبية فى بعض الأحوال النادرة مثل تأثير العادة السرية على سلوكه وتفاعله اجتماعيًا، لو فشل الأب فى كل الطرق السلمية ليتوقف الطفل عن ممارسة هذه العادة".