اليوم.. ثانى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق

تنظرمحكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار أشرف عاصم، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وجاء فى البلاغ، أن الفنانة انتصار دعت للفسق والفجور، من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه ببرنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، تحرض فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

واستند مقدم البلاغ للمادة 269 من قانون العقوبات، التى تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق فى المجتمع، وطالب البلاغ بالتحقيق مع "انتصار"، ومواجهتها بتهمة التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة وحملت الدعوى رقم 53561 لسنة 2015.