قوات عراقية كردية تنفذ عملية ضد مخابىء تنظيم داعش قرب الحويجة

نفذت قوات عراقية كردية عملية مداهمة بالقرب من الحويجة تمكنت خلالها من أسر وقتل عدد من كبار عناصر تنظيم داعش، بحسب ما افادت السبت مصادر محلية وامنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وشاركت مروحيات فى العملية التى تشبه العملية المشتركة التى قامت بها قوات كردية خاصة بالاشتراك مع قوات اميركية خاصة قرب الحويجة فى اكتوبر، بحسب المصادر.
وذكر مسئولون أمنيون عراقيون ان العملية جرت خلال الليل فى بلدة رياض جنوب شرق الحويجة التى يسيطر عليها تنظيم داعش، وجنوب غرب كركوك التى يسيطر عليها الاكراد، وصرح العميد فى شرطة كركوك سرحد قادر "استهدفت العملية مخابئ داعش".