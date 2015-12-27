قوات عراقية كردية تنفذ عملية ضد مخابىء تنظيم داعش قرب الحويجة

نفذت قوات عراقية كردية عملية مداهمة بالقرب من الحويجة تمكنت خلالها من أسر وقتل عدد من كبار عناصر تنظيم داعش، بحسب ما افادت السبت مصادر محلية وامنية.

وشاركت مروحيات فى العملية التى تشبه العملية المشتركة التى قامت بها قوات كردية خاصة بالاشتراك مع قوات اميركية خاصة قرب الحويجة فى اكتوبر، بحسب المصادر.

وذكر مسئولون أمنيون عراقيون ان العملية جرت خلال الليل فى بلدة رياض جنوب شرق الحويجة التى يسيطر عليها تنظيم داعش، وجنوب غرب كركوك التى يسيطر عليها الاكراد، وصرح العميد فى شرطة كركوك سرحد قادر "استهدفت العملية مخابئ داعش".