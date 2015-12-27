تركيا تنهى بناء أجزاء كبيرة من الجدار الفاصل مع سوريا

أنهت السلطات التركية بناء أجزاء كبيرة من الجدار الفاصل فى المناطق المتاخمة للحدود السورية، للحيلولة دون وقوع حالات تهريب وتسلل غير شرعى، بمحافظة هاتاى بجنوبى البلاد.

وتقوم قوات حرس الحدود التركية بإجراء دوريات مكثفة على مدار اليوم فى مناطق ييلاداج وريحانية وألتن أوزو، فيما تستمر أعمال بناء جدار على طول الحدود مع سوريا فى تلك المناطق، وذلك ضمن إطار التدابير الأمنية المُتخذة فى هذا الصدد، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأنهت السلطات التركية بناء جدار بطول 11.5 كيلو متر، فى منطقة الريحانية، ممتدة من بلدة بوكولماز إلى بلدة بيش أصلان، ويبلغ عرض الجدار مترين، وارتفاعه ثلاثة أمتار، فيما يزن اللوح الأسمنتى الواحد المستخدمة فى بناء السور سبعة أطنان.