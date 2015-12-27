الكسل وسقوط الشعر وضعف التحصيل الدراسى.. أهم أعراض النحافة عند الأطفال

نسبة ليست بالقليلة من الأطفال يعانون من النحافة المرضية، ما يؤثر على نمو أجسامهم، ومناعتهم على المدى البعيد، وكذلك على قدرتهم على التركيز والفهم لأنها تؤثر مباشرة على الاستيعاب لديهم، وتختلف الأعراض المرضية للنحافة من طفل لآخر.

ويعتقد البعض خطأ أن النحافة المرضية ليس لها أعراض سوى قلة وزن الطفل وضعف بنيته، ولكن حسب توضيح الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج السمنة والنحافة، فللنحافة الكثير من الأعراض الأخرى التى يجب أن يلاحظها كل أبوين على طفلهما.

ومن أهم الأعراض المرضية للنحافة المرضية عند الأطفال حسب توضيح الدكتورة صفاء عمر:

*الضعف العام للصحة: نلاحظ ضعف الحالة الصحية للطفل فلا يمكنه أن يبذل مجهودًا قويًا كأقرانه ويشعر بالتعب والإرهاق وأحيانًا بالدوخة والإعياء الشديدين.

*شحوب الوجه: ذبول الوجه واصفراره وشحوبه خاصة اصفرار وذبول الفم والعينين.

* ضعف البنية: لا شك أن نحولة الجسم دليل على النحافة، ولكن ليست بالضرورة أن تكون نحولة بالغة، فقد يكون الطفل لا يزيد وزنه كأقرانه فى مثل عمره، أو أن زيادته بطيئة للغاية، وهو ما يجب ملاحظته بدقة من قبل أبويه.

*عدم التركيز: ضعف التركيز وعدم القدرة على الاستماع للحديث، وعندما يطلب طفلك منك أن تكررى الحديث مرة أخرى فهو دليل على إصابته بالنحافة التى أثرت على تركيزه تمامًا وأضعفت قدرته.

*ضعف التحصيل الدراسي: لا يمكن لطفل يعانى من سوء تغذية أو ضعف بنية واضح أن يكون تحصيله الدراسى جيدًا أو مثل أقرانه، والطفل النحيف يعانى مشكلة فى الفهم والحفظ والاستيعاب وسرعة البديهة لتأثير النحافة على مهاراته العقلية

*تساقط الشعر: يتساقط شعر طفلك النحيف بشكل زائد ومبالغ فيه، وكذلك رموشه وحواجبه.

*جفاف الجلد: ذبول الجلد لضعف شعور الجسم بالترطيب.

*الشعور بالكسل والرغبة فى النوم والراحة: من أهم الأعراض، ويكون للطفل مبرر عليها لشعوره بالتعب الدائم