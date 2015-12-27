بالفيديو.. "مستثمرى الإسماعيلية": ندرة العمالة المدربة أهم مشكلات المحافظة

قال المهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين ونائب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن هناك صعوبة شديدة فى توفير العمالة الفنية المدربة لمصانع الإسماعيلية بسبب إهمال هيئات التدريب المهنى بالمحافظة، ما جعل توفير العمالة أحد أهم التحديات التى تواجه المستثمر، إضافة إلى غياب الكوادر الفنية فى مجال التسويق بسبب عشوائية السوق، وأن بعض المصانع تعانى من عدم قدرتها على التسويق المحلى بسبب المنافسة الشديدة للسلع التى يتم استيرادها و لها مثيل فى السوق المحلية.

وأشار أبو حديد إلى أن المصانع الأجنبية الموجودة فى المناطق الصناعية يحدد القانون نسبة العمالة الأجنبية لا تزيد عن 25% فى المناطق الصناعية و10% خارج المناطق الصناعية.