نائب "النور" عن البرلس يناقش رسالة دكتوراه بجامعة الأزهر

يناقش الدكتور محمد إسماعيل جاد الله عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة "البرلس" فى محافظة كفر الشيخ رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف فى القاهرة، بعنوان "علل الإمام ابن رجب الحنبلى فى كتابة فتح البارى شرح صحيح البخارى دراسة حديثية".

وتتكون لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور محمد على فرحات أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة، والأستاذ الدكتور محمد السيد عبد المجيد علوان أستاذ الحديث وعلومه بكلية أسول الدين بالقاهرة، والأستاذ الدكتور مصطفى حسن أبو الخير أستاذ ورئيس قسم الحديث السابق بكلية أصول الدين، والأستاذ الدكتور عبد الجابر ثابت فراج أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بأسيوط.