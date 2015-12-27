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"التموين": استلام 1000 طن دواجن من البرازيل خلال أيام لطرحها بالمجمعات

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"التموين": استلام 1000 طن دواجن من البرازيل خلال أيام لطرحها بالمجمعات "التموين": استلام 1000 طن دواجن من البرازيل خلال أيام لطرحها بالمجمعات
أعلن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، أنه سيتم استلام الدواجن المتعاقد على شرائها من دولة البرازيل والتى تقرب من 1000 طن، خلال أيام، لطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 19 جنيها للكيلو، على أن يتم توفير منتجات الدواجن والسلع الغذائية للمواطنين.

وقال نائب رئيس هيئة السلع التموينية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم التعاقد على 1000 طن دواجن من البرازيل، إضافة إلى شراء المنتجات المحلية من اتحاد منتجى الدواجن لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية تقوم حاليا باستيراد السلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها بالأسواق ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى السلاسل التجارى الأخرى .


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