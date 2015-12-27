اليوم.. محافظ سوهاج يفتتح مؤتمر "حقنا نسأل" بحضور جورج إسحاق

يفتتح، اليوم الأحد، الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج مؤتمر "حقنا نسأل" بحضور أعضاء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ونواب البرلمان وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج والمهندس ناجح إبراهيم رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وأمناء الأحزاب السياسية بسوهاج، وإيرينى رشاد أمينة التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار.

يتناول المؤتمر عرض عدد من الأفلام التسجيلية حول مبادرة المسائلة المجتمعية، التى تم من خلالها بحث دور المجتمع المدنى فى المسائلة فى مجال الصحة ومياه الشرب، وكذلك وضع آليات مشتركة للتعاون بين أعضاء مبادرة المسائلة المجتمعية والمسئولين لتحسين جودة الخدمات بالمحافظة.