"النقل" تؤجل افتتاح 5 طرق بالمشروع القومى لتأخر أعمال تنفيذها

كشفت مطلعة بوزارة النقل، عن تأجيل افتتاح 5 طرق بالمشروع القومى للطرق بعدما كان محددا افتتاحها نهاية شهر ديسمبر الجارى، وفقا لما أعلنه الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل أكثر من مرة.

وأرجعت المصادر لـ"اليوم السابع"، سبب تأجيل افتتاح هذه الطرق لعدم الانتهاء من تنفيذها وتأخر الأعمال، لافتة إلى أن هذه الطرق هى (سفاجا/ قنا، ونفق أحمد حمدى/ الشط/ عيون موسى، والصعيد/ البحر الأحمر، طريق وادى النطرون/ العلمين، والدائرى الأوسطى).

وقالت المصادر، إنه تم تحديد مواعيد جديدة للانتهاء وافتتاح هذه الطرق، حيث تم تحديد يناير المقبل لانهاء تنفيذ طريق وادى النطرون، وقنا/ سفاجا تحدد له 31 مارس المقبل، والشط/ عيون موسى 15 يناير، والصعيد/ البحر فى نهاية مارس المقبل.

وأكدت المصادر، أنه لم يتم الانتهاء من أى طريق بالمشروع القومى حتى اليوم، وأنه تم تحديد موعد جديد للانتهاء من طرق المشروع القومى فى أغسطس المقبل بدلا من أغسطس الماضى.

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