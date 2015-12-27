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"التعليم" تناقش مقترحات لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة

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"التعليم" تناقش مقترحات لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة "التعليم" تناقش مقترحات لضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة
يناقش محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، مع أعضاء بالشئون القانونية ومندوبين من الإدارة العامة للامتحانات، آليات وحلول خاصة بمشكلات وعقبات وأمور تتعلق بالغش الإلكترونى، ظهرت بامتحانات العام الماضى، لوضعها فى القرار الوزارى رقم 500 والخاص بحالات الحرمان من الامتحانات بسبب الغش والذى يتم تعديله.

كانت الوزارة، قد بدأت فى تلقى طلبات المرشحين للعمل فى اللجان الفنية لواضعى امتحانات الثانوية العامة، بواقع 5 أعضاء فى كل لجنة، عبارة عن أستاذ جامعى متخصص وعضو من مركز الامتحانات والتقويم التربوى لوضع مواصفات ورقة الامتحانات واثنين من الموجهين بالمرحلة الثانوية ومستشار المادة، حيث يختص بترشيح الموجهين الذين يشاركون فى وضع الأسئلة.


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