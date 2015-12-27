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حزب الوفد: الجلسة الأولى للبرلمان لن تنعقد قبل أسبوعين

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حزب الوفد: الجلسة الأولى للبرلمان لن تنعقد قبل أسبوعين حزب الوفد: الجلسة الأولى للبرلمان لن تنعقد قبل أسبوعين
قال الدكتور ياسر حسان، رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الوفد، إن الحزب لا يستعجل فى حسم أسماء مرشحيه على رئاسة اللجان البرلمانية، نظرا لأنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد إجراء الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الوفد، لـ"اليوم السابع"، أن الجلسة الأولى لن تقعد قبل أسبوعين، وهو ما سيتيح فرصة لجميع الأحزاب لبحث أسماء مرشحيها ومناقشة استعدادتها للجلسة الأولى من البرلمان.


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