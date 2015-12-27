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محافظ بورسعيد الجديد: مكافحة الفساد والتصدى للتعديات وتوفير السلع أولوياتى

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محافظ بورسعيد الجديد: مكافحة الفساد والتصدى للتعديات وتوفير السلع أولوياتى محافظ بورسعيد الجديد: مكافحة الفساد والتصدى للتعديات وتوفير السلع أولوياتى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الجديد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه المحافظين الجدد خلال لقائه بهم، إلى ضرورة إعلان الحرب على الفساد ومكافحته، والتواصل مع المواطنين وإيجاد الحلول العاجلة لمشكلاتهم واحتواء الأزمات.

وقال الغضبان، لـ"اليوم السابع"، إنه سوف ينفذ توجيهات السيسى للتصدى لكافة المخالفات والتعديات على أراضى الدولة، من خلال تطبيق القانون، بالإضافة إلى توفير السلغ الغذائية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، خاصة الأحياء الشعبية والعناية بالأسر الأولى بالرعاية .

وشدد الغضبان، على سعيه لتحقيق كل متطلبات المواطنين، وفتح ملف الإسكان لتحقيق العدالة الإجتماعية، لافتا إلى أنه لن يسمح بأية تجاوزات من شأنها إهدار حق الشباب فى الحصول على مسكن صحى يكفله الدستور.


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