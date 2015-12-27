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بالفيديو.. جمال قطب: "مش ببقى سعيد لما أشوف بنت 9 سنوات محجبة"

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بالفيديو.. جمال قطب: "مش ببقى سعيد لما أشوف بنت 9 سنوات محجبة" بالفيديو.. جمال قطب: "مش ببقى سعيد لما أشوف بنت 9 سنوات محجبة"
قال الشيخ جمال قطب، أحد علماء الأزهر الشريف، فى تصريحاتٍ له بالندوة التى نظمتها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين تحت عنوان "الأحاديث النبوية بين المتشددين والرافضين"، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، برئاسة محمود كامل، عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة، وأدارها الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، إنه لا يجوز لأحد أن ينكر على أحد الطريقة التى يتبعها فى التقرب إلى الله، وأن هناك خطأ فى محاولة فرض بعض المذاهب رأيها عنوة على البقية.

وأضاف قطب، "أنا مش ببقى سعيد لما ألاقى أحد يصطحب ابنته إلى المسجد وهى محجبة فى عمر 9 سنوات.. فإن لم تعش هذه الطفلة مرحلتها فمتى تعيشها؟".

وأشار الشيخ جمال قطب إلى أنه لا شك أن المذهبية تضخم أخطاء الناس، قائلا أن " طلب المدد من الحسين ومن أولياء صالحين سلوكيات تقع فى دائرة الخطأ والصواب وليس فى دائرة الحرام والحلال أو الايمان والكفر لأن قائلها يصلى فى المحراب ويقرأ القرآن، غير أنه أمى فى الثقافة الدينية لا يعلم المصطلح الذى يقال فلا يكفر بعضنا بعض، وإن تحدث بعض الأشخاص بأشياء مخالفة للكتاب أو سنة النبى صلى الله عليه وسلم عن عمد وثقافة فيجب أن يحاسب".

وحمل الشيخ جمال قطب المسؤلية عن جهل بعض الناس بالتلفظ بكلمات تخالف العقيدة، على العلماء ووسائل الإعلام وعلى دور وزارة التعليم فى تصحيح المناهج التعليمية.

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مصر 365

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