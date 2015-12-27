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سكينة فؤاد: الداعون لتظاهرات 25 يناير فاشلون ويكرهون إنجازات الدولة

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سكينة فؤاد: الداعون لتظاهرات 25 يناير فاشلون ويكرهون إنجازات الدولة سكينة فؤاد: الداعون لتظاهرات 25 يناير فاشلون ويكرهون إنجازات الدولة
علقت الكاتبة الصحفية، سكينة فؤاد، على دعوات البعض للتظاهر فى 25 يناير المقبل، قائلة:" هذه الدعوات لا تصدر إلا عن كارهين لانجازات الدولة واستقرارها وراغبين فى تحدى إرادة هذا الشعب"، متسائلة :"باسم من يتحدثون هؤلاء ؟، فهم بدعواتهم يكسرون إرادة شعب فى 30 يونيو".

وأضافت الكاتبة الصحفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من يدعون للتظاهر فى 25 يناير المقبل يريدون إيقاف محاولات الإصلاح والتنمية فى الدولة، وكذلك الإنجازات الحقيقية التى لا يمكن إغفالها.

وأشارت إلى أن مثل هذه الدعوات للفوضى تستهدف طموحات الشعب المصرى التى يلمسها حاليا من استقرار، مشددة على أنها دعوات فاشلة قبل أن تبدأ، لأن الشعب الآن يعمل على البناء ويقف خلف الرئيس للعبور من هذه المرحلة الصعبة.

- بالفيديو..مرتضى منصور:"25 يناير انتهت..واللى يشتم البرلمان هضربه بالجزمة"

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