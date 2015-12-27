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العثور على جثة متعفنة بمنطقة الفيروز فى طور سيناء

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العثور على جثة متعفنة بمنطقة الفيروز فى طور سيناء العثور على جثة متعفنة بمنطقة الفيروز فى طور سيناء
عثرت مباحث جنوب سيناء على جثة لرجل فى العقد السادس من العمر فى المنطقة الجبلية المحيطة بحى الفيروز بطور سيناء.

وكان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغ يفيد العثور على جثة متعفنة، ويوجد بجانبها "إيشارب".

ودلت التحريات الأولية، أن الجثة لرجل فى العقد السادس من العمر وتظهر على وجهه آثار الخنق، وقد تبين أن الجثة لرجل يدعى "ث ش ا" كان يرتدى ملابس حريمى متشبهاً بالسيدات، وتقوم مباحث طور سيناء بجمع التحريات للوصول للقاتل، وتم انتداب الطبيب الشرعىى لتشريح الجثة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

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