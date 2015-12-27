النقض تنظر اليوم طعنا يطالب بوقف انتخابات نادى القضاة

تنظر، اليوم، دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الطعن المقدم من المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير عام نادى القضاة ـ وعدد من القضاة - لإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات نادى القضاة بوقف السير فى العملية الانتخابية وإعادة فتح باب الترشيح بعد فصل محكمة النقض فى الطعون المقامة أمامها.

واختصم الطاعنون كلا من مجلس إدارة نادى القضاة، واللجنة المشرفة على الانتخابات، وطلبوا إلغاء الإجراء الذى اتخذته اللجنة بوقف السير فى العملية الانتخابية لحين الفصل فى الطعون المقدمة أمام محكمة النقض، وإلغاء قرار إعادة فتح باب الترشيح من جديد، وإجراء الانتخابات بنفس المرشحين الذين تقدموا للانتخابات فى مارس الماضى.