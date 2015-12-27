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نائب إدفو: سأتقدم بمشروع قانون لتفعيل السجل العينى

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نائب إدفو: سأتقدم بمشروع قانون لتفعيل السجل العينى نائب إدفو: سأتقدم بمشروع قانون لتفعيل السجل العينى
صرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو بمحافظة أسوان، لـ"اليوم السابع" أنه انتهى من تجهيز مشروع قانون بكيفية تفعيل السجل العينى وعلاج سلبياته والاستفادة من تطبيقه، وأنه أول مقترح سيتقدم به لمجلس النواب.

لافتا إلى أنه قام بتجهيز الصيغة القانونية لذلك، عن طريق اللجنة الفنية الداعمة للنواب داخل المجلس لكيفية طرح هذا الموضوع على مجلس النواب فى أولى جلساته.

وأشار إلى أن كلها تعانى من السجل العينى سواء المزارعين أو أصحاب الأملاك الزراعية أو أصحاب العقارات المبنية أو الوحدات السكنية.

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مصر 365

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