د.خالد عمارة يكتب: أسباب وعلاج تيبس المفاصل

تيبس المفاصل يعنى فقدان الليونة والمرونة الطبيعية للمفصل، والحركة الطبيعية تحتاج إلى مجال طبيعى للحركة وليونة بالمفصل لتحقيق هذه الحركة، وذلك يستلزم أطوال طبيعية للأوتار مع ليونة بمادة الكولاجين والايلاستين بالأربطة، كما يستلزم أن تكون قوة العضلات ومرونتها طبيعية، وأن يكون شكل العظام والغضاريف التى تشكل سطح المفصل طبيعية.

وهناك أمراض عديدة تتسبب فى فقدان مرونة المفاصل وبالتالى يحدث تيبس بالمفصل وضعف بالحركة مع تحدد وتناقص فى مجال الحركة وألم ما يجعل الحركة صعبة ومؤلمة، ومن أهم هذه الأمراض هناك التهابات المفاصل الناتجة عن الخشونة أو عن الاتهابات الروماتيزمية مثل مرض الروماتويد حيث إن هذه الأمراض تؤثر على غضاريف المفصل فضلاً عن التأثير على الأربطة والعضلات.

ومن الأمراض التى قد تصيب الأطفال وتتسبب فى تيبس المفاصل أمراض قصور الدورة الدموية أو أمراض مراكز النمو والعيوب الخلقية والتطورية مثل مرض بيرثز ومرض تزحلق رأس عظمة الفخذ والخلع الخلقى للمفاصل.

ويعتبر مرض السكر من أكثر الأمراض شهرة كسبب لتيبس المفاصل وبخاصة مفصل الكتف حيث يتسبب فى حدوث تليفات بالعضلات والتهابات بالأعصاب ومعها قصر بالأوتار وهذا يتسبب فى ألم شديد مع تحدد بالحركة، واستعمال الطرق القديمة فى علاج الكسور مثل الجبس لفترات طويلة أو عدم الحركة لفترات طويلة ما يتسبب فى تيبس بالمفاصل وتليفات بالعضلات والمفاصل ما يجعل العودة للحياة الطبيعية صعبًا حتى بعد التئام الكسر وتمام التحام العظام.

وأهم طرق منع حدوث التيبس بالمفاصل هو الحركة المبكرة مثل استعمال الطرق الحديثة فى علاج الكسور والتثبيت الجراحى الجيد والقوى واستعمال الطرق البيولوجية لتشجيع التئام الكسور بسرعة، كما أن علاج السكر والتهاب الأعصاب المصاحب له فى غاية الأهمية لمنع حدوث تليفات المفاصل ولضمان نجاح العلاج. كذلك علاج الاتهابات والخشونة مبكرًا قبل أن تؤثر على المفصل وعلاج الأمراض التى تصيب الأطفال قبل أن تؤثر على نمو المفصل.

وفى حالة حدوث تيبس فيمكن استعمال العلاج الطبيعى والتأهيل وبرامج الطب الطبيعى لعلاج الحالات البسيطة والمتوسطة من التيبس والتى تكون مدتها أقل من سنة، أما لو كانت الحالة شديدة أو استمرت أكثر من سنة فيمكن علاجها جراحيًا بالمنظار أو الجراحة المفتوحة لإزالة التليفات وإطالة العضلات وإصلاح حالة العظام والغضاريف بطرق بناء العظام، أما الحالات المتأخرة فيمكن علاجها بجراحات المفاصل الصناعية التى يفضل عدم إجرائها قبل سن الـ55 كى نضمن نجاح المفصل الصناعى وطول عمره الافتراضى.