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بالفيديو - إيفرتون يضرب نيوكاسل بهدف في اللحظة الأخيرة

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بالفيديو - إيفرتون يضرب نيوكاسل بهدف في اللحظة الأخيرة بالفيديو - إيفرتون يضرب نيوكاسل بهدف في اللحظة الأخيرة

(إفي): انتزع إيفرتون فوزا مثيرا على حساب مضيفه نيوكاسل بهدف نظيف اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميير ليج".

ويدين "التوفيز" بهذا الفوز المثير للاعب وسطه الإنجليزي توم كليفرلي صاحب هدف اقتناص النقاط الثلاث في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

جاء الهدف بعدما استغل كليفرلي خطأ حارس أصحاب الأرض، روبرت إليوت، في إبعاد الكرة الملعوبة من ركلة ركنية ليقابلها برأسه مباشرة من داخل منطقة الجزاء داخل الشباك الخالية من حارسها.

واستطاع أبناء المدرب الإسباني، روبرتو مارتينيز، استعادة نغمة الانتصارات المفقودة منذ آخر فوز لهم في الجولة الثالثة عشر أمام أستون فيلا برباعية نظيفة، حيث تعادلوا في ثلاث مباريات ثم خسروا في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي في عقر دارهم.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد إيفرتون للنقطة 26 في المركز التاسع بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

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فيديو اليوم السابع

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