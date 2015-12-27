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بالفيديو - أرسنال يرفض الصدارة.. ساوثامبتون يذل الجانرز برباعية

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بالفيديو - أرسنال يرفض الصدارة.. ساوثامبتون يذل الجانرز برباعية بالفيديو - أرسنال يرفض الصدارة.. ساوثامبتون يذل الجانرز برباعية

خسر أرسنال أمام مضيفه ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

كوكو مارتينا تقدم لساوثامبتون في الدقيقة الـ 19 من تصويبة رائعة سكنت شباك بتر تشك، لينتهي الشوط الأول بتقدم ساوثامبتون بهدف مقابل لا شيء.

في شوط المباراة الثاني، أضاف شاني لونج الهدف الثاني لفريق القديسين بعد عرضية من ساديو ماني، قابلها بلمسه في المرمى من داخل منطقة الست ياردات.

المدافع البرتغالي جوزيه فونتي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة الـ 69 من ركلة ركنية، ارتقى لها من الأعلى وحولها برأسه في مرمى تشك.

شاني لونج كاد أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة الـ 88 لكن كرته اصطدمت بقائد تشك، وفي الدقيقة الأولى من الوقت محتسب بدلا من ضائع، عاد لونج نفه وأضاف الهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

خسارة أرسنال برباعية هي الأكبر في تاريخ انتصارات ساوثامبتون على الجانرز، إذ أن النتيجة الأكبر كانت هي فوز ساوثامبتون بثلاثية في 2003.

فوز ساوثامبتون فع رصيده للنقطة الـ 24 في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة الـ 36 في المركز الثاني رافضا الإنفراد بالصدارة التي كان لفوزه أن يضعه عليها بعد تعثر ليستر سيتي أمام ليفربول بهدف.

شاهد أهداف اللقاء من هنا

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فيديو اليوم السابع

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