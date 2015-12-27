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فينجر: الخسارة أمام ساوثامبتون؟ التحكيم ذبحنا في 3 أهداف

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فينجر: الخسارة أمام ساوثامبتون؟ التحكيم ذبحنا في 3 أهداف فينجر: الخسارة أمام ساوثامبتون؟ التحكيم ذبحنا في 3 أهداف

اتهم أرسين فينجر المدرب الفرنسي لفريق أرسنال الإنجليزي، التحكيم السيء بأنه السبب في خسارة فريقه أمام ساوثامبتون.

أرسنال خسر أمام ساوثامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي.

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وقال فينجر في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورت" عقب اللقاء: "لم نلعب بشكل جيد وساوثامبتون كان الأفضل، ولذلك فقد استحقوا الفوز".

فينجر أتبع "على الجانب الأخر لا يمكن لأحد أن ينكر بأننا لم نكن محظوظين تحكيميا اليوم، فثلاثة أهداف من الأربعة ليسوا صحيحين".

وأوضح "الهدف الأول من وضعية تسلل، والهدف الثاني خطأ على المهاجم، وأخيرا فالهدف الثالث لم يكن ركلة ركنية إنما هي ركلة مرمى".

فينجر أتم "لم أقل يوما أننا نضم الفوز بالدوري، هم يقولون ذلك لكنني لم أتحدث، فأنا أعلم أنه دوريا قويا وإن لم تكن مستعد، فلن تنتصر".

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فيديو اليوم السابع

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