محافظ الغربية: سأضع تصورا شاملا لكل ما تحتاجه المحافظة فى جميع القطاعات

قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الجديد، إنه يعلم أن محافظة الغربية ليس لها ظهير صحراوى، وسيعمل على وضع تصورات للنهوض بها فى جميع القطاعات.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، سأضع تصورا شاملا لكل ما تحتاجه المحافظة فى جميع القطاعات من مياه وكهرباء وصرف صحى وتعليم وصحة إلى جانب مشاكل الفلاحين، بالتنسيق مع رؤساء المدن والأحياء والمواطنين، مؤكدا أنه لن يكون هناك انعزال بينه وبين المواطن.

يذكر أن محافظ الغربية عمل مديرا لأمن الأقصر ومديرا لأمن أسوان ثم مساعدا لوزير الداخلية للتخطيط والمتابعة، ثم نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية منذ عاملين ونصف.