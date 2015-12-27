محافظ كفر الشيخ لـ"رؤساء المدن": "من لا يسير وفق خطواتى له موقع أخر"

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الجديد، أنه سيعقد أول اجتماع له، صباح اليوم الأحد، مع وكلاء الوزارات ومديرى المصالح الخدمية ورؤساء المراكز والمدن، لبحث سبل العمل والتكليفات المحددة للمرحلة المقبلة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف نصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أولى اهتماماته المواطنين البسطاء والمحتاجين والطبقات الفقيرة، مؤكداً اهتمامته بقطاع الصحة والتعليم والإسكان والخدمات والمرافق العامة من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين؛ لافتًا إلى أنه سيقوم بإجراء تقييم شامل لرؤساء المدن، مشيراً إلى أن من يسير على خطاه لتقديم خدمات لأهالى المحافظة سيقف معه، ومن لايسير وفق خطواته فله موقع أخر.

وأوضح، أن المحافظة بها كم من المشاكل التى تفوق حجم المحافظة ذاتها، مشيراً إلى نيته العمل على حل هذه المشاكل، وتوفير حياة كريمة لأهالى المحافظة، والارتقاء بالمحافظة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستشهد انطلاقة غير مسبوقة فى الفترة القادمة، مشيراً إلى أن كل مشاكل كفر الشيخ ستكون على مكتبه، وسيبدأ بالسهل متوجهاً إلى الصعب، وسيعمل على الانتهاء من المشروعات المتوقفة.