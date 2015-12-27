نقل الطفلة المولودة برأسين وأربع أذرع لمستشفى أبو الريش لعدم استقرار حالتها

أكد الدكتور محمد متولى مدير عام مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، أنه تم نقل الطفلة المولود برأسين وأربعة أذرع وقلب واحد ورجلين اثنين إلى مستشفى أبو الريش بالقاهرة داخل عربة أسعاف مجهزة وعلى أعلى مستوى، وذلك لعدم استقرار حالتها الصحية.

وأضاف الدكتور محمد متولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطفلة هى نجلة شخص يدعى "رضا عبد النبى البغدادى" ويقيم بمدينة شبين الكوم، موضحاً أنها الحالة الثانية التى تولد بمستشفيات المحافظة، حيث شهدت مستشفى جامعة شبين الكوم حالة مثلها منذ عام تقريباً.

وكانت مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، قد شهدت حالة ولادة غريبة من نوعها لطفلة برأسين وأربعة أذرع وقلب واحد ورجلين اثنين، وتم وضعها داخل حضانة المستشفى.

ولادة طفلة برأسين وأربعة أذرع وقلب واحد بمستشفى شبين الكوم بالمنوفية