العبادى يرحب بدعم الجامعة العربية للعراق وإدانتها للتوغل التركى

رحب رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى بقرار الجامعة العربية الذى صوت بالإجماع على إدانة التوغل التركى ودعم العراق فى جهوده بهذا الشأن، وقال: إنه نجاح دبلوماسى عراقى وتركيا كانت لا تتوقع مثل هذا الموقف.

وحذر العبادى من أن البعض يحاول إفشال كل شيء فى العراق ويستغل الأزمات والتحديات التى يواجهها المواطن بمطالبات غير واقعية واستغلالها سياسيا، وأضاف: أن القوات العراقية تحقق انتصارات فى الرمادى وهناك تحسن امنى وجهد استخبارى.

ولفت العبادى فى كلمة له خلال منتدى الشباب العراقى الذى خصص لمناقشة العمل الطوعى إلى أن العراق يمر بتحديات عديدة وهناك عصابات إرهابية مثل "داعش" تقتل وترفض التنوع وتحاول إلغاء الآخر.

وتابع: أن هناك تحديا آخر هو انخفاض أسعار النفط وهو تحدى خطير، إضافة إلى محاربة الفساد وفضح الفاسدين وترسيخ ثقافة "أن الفاسد منبوذ فى المجتمع".