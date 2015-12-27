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الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ أطلق من اليمنية قبل سقوطه بنجران

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الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ أطلق من اليمنية قبل سقوطه بنجران الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ أطلق من اليمنية قبل سقوطه بنجران
ذكرت قناة "الأخبارية" ، أن قوات الدفاع الجوى السعودية تصدت الليلة ل أطلق من داخل الأراضى اليمنية، وذلك قبل سقوطه فى منطقة نجران جنوب المملكة.

وأشارت القناة إلى أن القوات السعودية تمكنت من رصد وتدمير منصة إطلاق الصاروخ.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات مستمرة من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس المخلوع على عبدالله صالح تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود .
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مصر 365

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