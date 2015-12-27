وحيد عبد المجيد: أغلبية البرلمان مؤقتة لارتباطها بتوزيع المناصب تحت القبة

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية ، إن الاغلبية فى مجلس النواب ستكون متحركة وغير ثابتة، مشيرا إلى أن الاغلبية التى يتم تشكيلها الآن اغلبية مؤقتة وسيتم تغيرها بعد انعقاد المجلس، لافتا إلى أن العنصر الأساسى فى تشكيلها مرتبط بتوزيع المناصب داخل المجلس من هيئة المكتب ورؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر .

وأضاف نائب رئيس مجلس الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن تكون هناك أغلبية ثابتة داخل البرلمان لان وجودها يتطلب رؤية سياسية واضحة وبرنامج يحدد ما الذى ستفعله فى كل قضية من القضايا، مؤكدا أن الاغلبية ستكون متحركة وفقا للقضايا والتشريعات التى سيناقشها المجلس.

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