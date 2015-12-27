أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وحيد عبد المجيد: أغلبية البرلمان مؤقتة لارتباطها بتوزيع المناصب تحت القبة

Google+ Print
وحيد عبد المجيد: أغلبية البرلمان مؤقتة لارتباطها بتوزيع المناصب تحت القبة وحيد عبد المجيد: أغلبية البرلمان مؤقتة لارتباطها بتوزيع المناصب تحت القبة
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية ، إن الاغلبية فى مجلس النواب ستكون متحركة وغير ثابتة، مشيرا إلى أن الاغلبية التى يتم تشكيلها الآن اغلبية مؤقتة وسيتم تغيرها بعد انعقاد المجلس، لافتا إلى أن العنصر الأساسى فى تشكيلها مرتبط بتوزيع المناصب داخل المجلس من هيئة المكتب ورؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر .

وأضاف نائب رئيس مجلس الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لن تكون هناك أغلبية ثابتة داخل البرلمان لان وجودها يتطلب رؤية سياسية واضحة وبرنامج يحدد ما الذى ستفعله فى كل قضية من القضايا، مؤكدا أن الاغلبية ستكون متحركة وفقا للقضايا والتشريعات التى سيناقشها المجلس.


>- فى مؤتمر "قانون النوبة تحت قبة البرلمان".. نواب يؤكدون دعمهم فى إعادة توطين الأهالى إلى أماكنهم الأصلية.. نائب "حماة الوطن": سنعمل على إعادة تعميرها.. ونائبة إدفو:"هتاخدوا حقكم.. مش بتطلبوا المستحيل"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365