أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منتج سوري سيقدم سيرة حياته ومعتصم النهار سيؤديها مع ممثلة هندية

Google+ Print

السبت 26-12-2015 21:18

أعلن المنتج السوري محمد قبنض مالك ومدير عام شركة قبنض للإنتاج في سورية عن نية شركته إنتاج عمل درامي يروي سيرة حياته.

وقال قبنض في تعليق نشره على صفحته الخاصة على "فيسبوك" : " تعتزم شركة قبنض للدخول في إنتاج أضخم عمل درامي لرمضان 2017 حيث سيروي العمل سيرة رجل الأعمال والمنتج محمد قبنض ".

وأضاف المنتج السوري : "العمل سيحمل عنوان "رضا" وتم الاتفاق مع النجم المتألق معتصم النهار على أداء دور البطولة حيث سيؤدي شخصية المنتج محمد قبنض في المسلسل الذي يمتد إلى ثلاثة أجزاء".

كما كشف المنتج قبنض عن ان الممثلة ريهام عزيز ستلعب شخصية الهندية " كامارا " في العمل دون الكشف عن دور هذه الشخصية الهندية في حياته .

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي