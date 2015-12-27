منتج سوري سيقدم سيرة حياته ومعتصم النهار سيؤديها مع ممثلة هندية

أعلن المنتج السوري محمد قبنض مالك ومدير عام شركة قبنض للإنتاج في سورية عن نية شركته إنتاج عمل درامي يروي سيرة حياته.

وقال قبنض في تعليق نشره على صفحته الخاصة على "فيسبوك" : " تعتزم شركة قبنض للدخول في إنتاج أضخم عمل درامي لرمضان 2017 حيث سيروي العمل سيرة رجل الأعمال والمنتج محمد قبنض ".

وأضاف المنتج السوري : "العمل سيحمل عنوان "رضا" وتم الاتفاق مع النجم المتألق معتصم النهار على أداء دور البطولة حيث سيؤدي شخصية المنتج محمد قبنض في المسلسل الذي يمتد إلى ثلاثة أجزاء".

كما كشف المنتج قبنض عن ان الممثلة ريهام عزيز ستلعب شخصية الهندية " كامارا " في العمل دون الكشف عن دور هذه الشخصية الهندية في حياته .