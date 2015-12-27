ناصيف زيتون: اخترت أن أحيي الميلاد بين أهلي ولست فناناً ذكياً

قال الفنان ناصيف زيتون أنه اختار سورية لإحياء حفل الميلاد ليكون بين أهله وجمهوره مبيناً أنه يفضل دائماً الغناء أمام الناس معتبراً أنه لا يملك خبرة استديو كبيرة ولكنه يمتلك موهبة المسرح أكثر , ناصيف قال إن المرة الأولى التي غنى فيها على مسرح قلعة دمشق كانت أكثر مرة شعر فيها برهبة وإن الوقوف أمام الجمهور حينها أرعبه .

وعن ملامح ألبومه القادم أعلن أنه سيحمل طابع الغزل تبعاً لحالة الحب التي يعيشها كاشفاً أنه يتوقع له نجاحاً كبيراً وأنه يبحث عن أغنية مصرية ليضمها للألبوم الذي استغرق تحضيره 3 سنوات وسيبصر النور في الشهر الرابع من العام القادم من إنتاج وإدارة أعمال " وتري " و " ميوزك إزماي لايف " بعدما جدد العقد معهم بعد تعديل بعض الشروط بالإتفاق بين الطرفين .

وعن اختياره للأغنيات قال ناصيف عبر برنامج المختار في المدينة إف إم إنه لايعتبر نفسه فناناً ذكياً في الخيارات ولكنه "فنان حقيقي" يغني مايحب ويكون سعيداً عندما ينال اختياره رضا الجمهور , معلناً أنه يحب أن يغني باللهجة المغربية أو العراقية , كما أبدى إعجابه بخطوات " سعد المجرد " ونجاح أغنياته .

ناصيف أقر أنه ليس راضياً عن كليب " صوت ربابة " رغم أن جمهوره أحب الكليب كما أبدى أسفه لأن أغنية " ونويت " لم تلق النجاح الذي كان يتوقعه كما قال ممازحاُ أن إدارة أعماله لايحبون تسريحته ويطالبونه بتغييرها دوماً إلا أنه معجب ومقتنع بها رغم أنه يحضر لتغيير اللوك قريباً ضمن تحضير الألبوم.

من ناحية أخرى أعلن ناصيف عن قرب إطلاقه لأغنية وطنية لبلده " سورية " مع بداية العام متوقعاً أن تلامس مشاعر السوريين الذي توجه لهم بالأمنيات بعام أفضل وأكثر أمناً وأن يعم السلام أرض سورية حتى يعيش معنى العيد الحقيقي يذكر أن المدينة إف إم استضافت النجم ناصيف زيتون في حلقة ميلادية خاصة من برنامج المختار بحضور جمهوره الذين تهافتوا لملاقاته من مختلف المناطق السورية في استديوهات الإذاعة في قلب العاصمة دمشق .