"كذبة كل يوم" للممثلة دينا الشربيني

أوشكت الممثلة دينا الشربيني على الانتهاء من تصوير فيلمها "كدبة كل يوم"، الذي يعد أول عمل لها بعد خروجها من السجن على خلفية ضبطها في قضية مخدرات، وبعد حصولها على تصريح مؤقت للعمل من نقابة المهن التمثيلية حتى الفصل تماماً في قضيتها بعد ايقافها عن العمل طبقاً لقانون النقابة الذي يمنع من تم القبض عليهم من الفنانين في قضايا جنائية من العمل في التمثيل.

"سيدتي نت" تنشر صور لإطلالة دينا الأولى في هذا الفيلم الذي يشاركها في بطولته عمرو يوسف.

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