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الاعلامية شهد بلان تطمـئن جمهورها

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الأحد 27-12-2015 17:13

بعد تعتيم إعلامي على حالتها الصحية خرجت الأعلامية شهد بلان إلى الأضواء مجدداً و طمأنت جمهورها عن صحتها قائلة: إلى كل عائلتي، أحبتي، أصدقائي وكل من دعا لي ، بعد حادث أليم أقول لكم اليوم أنني بخير و أتماثل بالشفاء، لم أتخيل يوماً أن يحصل معي ماحصل إلا أن إيماني بالله جعلني أتقبل و أواجه ما كتبه الله لي، لا أتمنى لأحد أن يعيش تجربتي إلا أنني و في هذه الفترة أحسد نفسي على الدعم الكبير و المحبة العظيمة التي رأيتها من الجميع، و أعدكم بالشفاء العاجل لكي أعود لكم أقوى مما كنت عليه، قوة أستمدتها من صلواتكم و دعواتكم و محبتكم الخالصة.

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سيدتي