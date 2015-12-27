بالصور.. شبيهة كيم كردشيان تجتاح "انستقرام"

حصدت الشابة كاميلا أوسمان آلاف المعجبين عبر "انستقرام" بفضل ملامحها التي تشبه الى حد بعيد نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان، لدرجة اعتقاد البعض بأنها توأمها.

كاميلا أوسمان البالغة من العمر 20 عاماً ، وهي مدونة موضة من كندا، وصل عدد معجبيها إلى 78 ألف معجب.

وتؤكد أوسمان أنها لم تتعمّد على الإطلاق أن تتشبه بكيم كاردشيان، مرجحة أن تقارب أصولها مع كيم هو السبب وراء تشابه ملامحهما، بحسب مجلة "People".

ونفت كاميلا أن تكون قد خضعت لأي عملية تجميل بهدف التشبه بالنجمة العالمية، مؤكدة أن كل ملامح وجهها طبيعية، (الشعر الأسود الطويل، والبشرة، والوجه النحيف، والعيون اللوزية).

وعن رأيها الشخصي في كيم تقول كاميلا: "أراها إمرأة بالغة الجمال، لذا فإني أجد أن تشبيه الناس لي بها هو مجاملة".

وقالت: "أنا من دولة أذربيجان، التي تقع على حدود أرمينيا مسقط رأس كاردشيان، وهو ما قد يكون السبب وراء تشابه ملامحنا، فأغلب فتيات بلادي يحملون نفس الملامح".

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