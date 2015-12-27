زهير رمضان يتحدى سلوم حداد

يواصل نقيب الفنانين السوريين والممثل القدير زهير رمضان تصوير مشاهده في بطولة "خاتون"، بشخصية "أبو فهد" أحد قطبي العمل المنافسين على السلطة، حيث يواجه الزعيم "أبو العزّ" الذي يؤدي دوره الفنّان القدير سلّوم حدّاد.

ويكشف رمضان أنّ "أبو فهد" هو احد وجاهات الحارة، والصديق المقرّب للزعيم، والذي يطلب يد ابنته "خاتون" (كندة حنّا) للزواج من ابنه، لكن هذا الترتيب يفشل، الأمر الذي يحوّله من قريب لـ"أبو العزّ" إلى عدو له.

ويصف رمضان "أبو فهد بالرجل المقتدر والقادر، لديه حالة من التسلط والقسوة والجبروت، وشخصية انفعالية وعصبية جداً".

وحول ما إذا كانت الزعامة تحوّله إلى شخص انتهازيّ وأنانيّ دافعه السلطة يقول: "أبو فهد رجل وطني يسمو بالقضايا الوطنية عن القضايا الشخصية، وتوجهه إلى الزعامة هو تحدٍ لأبو العزّ وبمثابة أخذ ثأر، الزعامة هنا وسيلة وليست غاية".

ويشارك رمضان في بطولة العمل إلى جانب مجموعة من النجوم السوريين والعرب، من أبرزهم باسم ياخور و سلافة معمار وكاريس بشّار و سلّوم حداد وكندة حنا وميلاد يوسف وأيمن رضا ونادين تحسين بيك ومعتصم النهار وجيني اسبر. ومن لبنان يوسف وورد الخال و طوني عيسى، وحسن كشاش من الجزائر، في "فانتازيا شامية" بعيدة من النمطية التي سادت صورة "الحارة"، على أن يبدأ عرض العمل في رمضان المقبل على مدى 60 حلقة، من إنتاج "غولدن لاين"، وتأليف طلال مارديني، ومعالجة درامية لسيف حامد، وإخراج تامر إسحق.

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