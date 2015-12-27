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بالفيديو: مشادة في حفل هيفاء وهبي في القاهرة

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الأحد 27-12-2015 02:16

أحيت الفنانة هيفاء وهبي حفلاً غنائياً مساء أمس في القاهرة، تكلل بالنجاح رغم بعض المشادات بين بعض الحضور التي تعاملت معها الفنانة بطريقة راقية، فلم تؤثر على سير الحفل.

فقد طلبت هيفاء من المتعاركين الخروج من الحفل في حال أرادوا الاستمرار في مشاداتهم.

الحفل أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس وسط حضور جماهيري وتشديد أمنيّ على كافة مداخل ومخارج الفندق بسبب جماهيرية هيفاء الكبيرة.

وغنّت هيفاء عدداً كبيراً من أغانيها ورقصت وسط تفاعل الجمهور الشديد معها.

هيفاء شكرت خلال الحفل جمهورها المصري بعد الحفاوة الشديدة التي حظيت بها، ووصفته بـ"أحلى شعب".

حضر الحفل من الفنانين أحمد زاهر وزوجته ومنة فضالي والشقيقتان ساندي وإيناس علي وغادة إبراهيم ودنيا عبد العزيز ومحمد رمضان وايمي سالم وأحمد أدم ومصمم الأزياء هاني البحيري.

ومن نجوم كرة القدم والمشاهير تواجد محمد زيدان، محمد عبد المنصف، خالد بيبو، وليد صلاح الدين ، محمد شوقي، كريم حسن شحاتة، إيهاب جلال رئيس تلفزيون "النهار" وغيرهم من نجوم المجتمع وشباب رجال الأعمال.

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سيدتي

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