بالفيديو: نداء شرارة من فريق شيرين تحصد لقب "ذا فويس" بموسمه الثالث

بعد منافسة شرسة استمرت على مدى أسابيع طويلة، اختتم اليوم برنامج "ذا فويس" آخر حلقات موسمه الثالث، بفوز المشتركة نداء شرارة من فريق النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

في الحلقة النهائية اليوم، تنافس على اللقب مشترك واحد لكل فريق من المدربين الأربعة (عاصي الحلاني، شيرين عبد الوهاب، صابر الرباعي، كاظم الساهر)، وهم كريستين سعيد من فريق كاظم، ونداء شرارة من فريق شيرين، وحمزة الفضلاوي من فريق صابر، وعلي يوسف من فريق عاصي.

وفازت المشتركة صاحب اللقب بتوقيع عقد رسمي لإصدار ألبوم غنائي كامل.

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