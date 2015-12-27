معلمو الفصل المستبعدين من الـ" 30 ألف" يتظاهرون أمام "التعليم" اليوم

دعا عدد من معلمى مسابقة الـ" 30 ألف معلم"، والمتضررين من نتائج المسابقة بعد استبعادهم بسبب المؤهل عقب ظهور النتيجة، على رأسهم معلمى الفصل من خريجى كلية الدراسات الاسلامية شعبة شريعة، إلى تنظيم وقفة اليوم الأحد، أمام ديوان وزارة التربية والتعليم للمطالبة بعودتهم وبيان سبب استبعادهم.

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت فى مارس الماضى النتائج المبدئية للمسابقة وكانت تخصصات (معلم فصل وأخصائى تطوير) ضمن التخصصات التى تم اختيارهم للتعاقد معهم، وبعد مرور شهرين تم استبعاد بعض التخصصات بحجة عدم مناسبتها للوظيفة المطلوبة، حيث تم استبعاد تخصصات من التعاقد معهم.

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