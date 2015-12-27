"البنك الدولى": لم نشارك فى مشروع القناة وهذا يؤكد قدرة مصر على الإنجاز

أكد الدكتور أسعد عالم، الرئيس الإقليمى للبنك الدولى، أن البنك لم يشارك فى مشروع قناة السويس، وهذا دليل يثبت قدرة مصر على الإنجاز.

وقال الرئيس الإقليمى للبنك الدولى، فى حواره مع الإعلامى مجدى الجلاد، ببرنامج "لازم نفهم": " مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لذلك قررنا أن ندعمها ماليا و البنك يعمل فى إطار من المشاركة مع البلدان التى يساعدها ولا نفرض قيودا على أحد ، كما أن القرض الذى تم اتاحته لمصر من أجل دعم عجز الموازنة وترشيد النفقات".

وأضاف "عالم" أن القرض الذى قدمه البنك مؤخراً يعد أكبر دعم مالى لمصر فى السنوات الأخيرة ، وهذا دليل على الثقة فى مصر، مضيفا: "المخاطر موجودة فى جميع دول العالم ونراها محدودة فى مصر، حيث إنها ضربت مثالا جادا للدول التى تتعامل مع البنك الدولى".

وأوضح أن تكلفة العمالة والبيروقراطية والتدريب أهم تحديات المنتجين فى مصر، وأن ملف الطاقة من أخطر الملفات التى تواجه المصانع رغم تحسنها لدى المواطنين.

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