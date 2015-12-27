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«ضمد» تزف شهيدها الأول وكيل رقيب محمد شيبان

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«ضمد» تزف شهيدها الأول وكيل رقيب محمد شيبان «ضمد» تزف شهيدها الأول وكيل رقيب محمد شيبان

    زفت محافظة ضمد شرق منطقة جازان عصر الجمعة شهيدها الأول الوكيل رقيب «محمد علي إبراهيم شيبان» بعد أن استشهد بالحد الجنوبي بقطاع الحرث بالحد الجنوبي بجازان وهو يقوم بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بكل شجاعة وإقدام.

وصلي عليه بحضور رئيس مركز الشقيري علي الجبيلي وعدد من القيادات العسكرية ومشايخ وأعيان المحافظة وجمع غفير من المواطنين.

وأكد والد الشهيد في حديث له قائلا :»إن استشهاد ابني وسام وفخر لي ولوالدته وإخوانه، وتعتز به كل القبيلة، فهو أول شهداء المحافظة، ويكفي أن شجاعته وإقدامه يذكرها كل من يعرفه من زملائه».

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