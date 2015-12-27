أخبار عاجلة

«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات -
ارتفاع نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع طالبين وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة نقل وفرت هاربة بالمنوفية

Google+ Print
مصرع طالبين وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة نقل وفرت هاربة بالمنوفية مصرع طالبين وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة نقل وفرت هاربة بالمنوفية
لقى طالبان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، منذ قليل، بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أثر اصطدام سيارة نقل بهم، وفر قائدها هاربًا، وذلك أثناء قيادتهم دراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف؛ يفيد مصرع كل من "أبراهيم.س"، 19 عامًا، طالب،"محمد.س"، 19 عامًا طالب ومقيمان بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء قيادتهما دراجة نارية، كما أصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى مستشفى منوف العام، وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفين تبين أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365