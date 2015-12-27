مصرع طالبين وإصابة 2 آخرين صدمتهم سيارة نقل وفرت هاربة بالمنوفية

لقى طالبان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، منذ قليل، بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أثر اصطدام سيارة نقل بهم، وفر قائدها هاربًا، وذلك أثناء قيادتهم دراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى منوف العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود الديب مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد طارق المقدم مأمور مركز منوف؛ يفيد مصرع كل من "أبراهيم.س"، 19 عامًا، طالب،"محمد.س"، 19 عامًا طالب ومقيمان بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك أثر اصطدام سيارة نقل بهما أثناء قيادتهما دراجة نارية، كما أصيب اثنان آخران وتم نقلهما إلى مستشفى منوف العام، وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفين تبين أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.